Стоимость благоустройства Николаевского бульвара в Краснодаре превысит 379 млн рублей

Николаевский бульвар в Краснодаре планируют благоустроить в 2023 году. Соответствующую заявку город подал в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Благоустройство Николаевского бульвара в микрорайоне Гидростроителей планировалось на 2022 год. На эти цели выделили 260 млн рублей. Однако работы приостановили из-за несогласия жителей с проектом и вырубкой большого количества деревьев. Контракт расторгли, выделенные средства вернули в вышестоящие уровни бюджета.

«Всем известно, что 2022 год в плане реализации федеральной программы по благоустройству зеленых зон Краснодар просто провалил. Город в итоге не получил средства, не получил долгожданный благоустроенный Николаевский бульвар, а также Молодежный сквер. Сказать, что это недопустимо — это еще мягко сказать. Это просто преступление. Впредь мы не должны допускать такого отношения к деньгам и возможностям, которые дают городу краевой и федеральный бюджеты», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Краснодар уже подал заявку в министерство ТЭК и ЖКХ края на благоустройство Николаевского бульвара. С учетом корректировки проекта и инфляции стоимость работ — более 379 млн рублей. Соглашение планируют подписать в январе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара. В сквере уменьшат количество резиновых покрытий, заменят покрытия на участке для выгула собак и уменьшат ее площадь. На бульваре сохранят деревья и высадят еще более 400 новых.