Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара

Общество
21.09.2022 20:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-soglasovali-novyj-dizajn-proekt-blagoustrojstva-nikolaevskogo-bulvara
Видео пресс-службы администрации Краснодара

Откорректированный дизайн-проект представили на встрече с жителями Краснодара. Его создали на основе правок, которые внесли горожане.

В сквере уменьшат количество резиновых покрытий, заменят покрытия на участке для выгула собак и уменьшат ее площадь, в этой зоне сохранят деревья и высадят еще более 400 новых. Также сделают шумозащитную зеленую полосу из трехрядного массива деревьев и подлеска из кустарников.

«Старый проект был интересным, но с рядом недостатков. Новый проект, который нам презентовали, очень понравился. Так, например, интересная концепция игровой детской зоны, — ее сделали максимально экологичной. Понравилось, что предусмотрена компенсационная высадка деревьев для той территории, где уже вырубили деревья», — сказала член общественной организации «ТОС ГМР» Елена Логунова.

Благоустройство зеленой зоны идет вдоль улицы Автолюбителей от улицы Невкипелого до Гассия в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: мамочки выступили против шумного оборудования детской площадки на Николаевском бульваре в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре 22 сентября временно ограничат движение по улице Пушкина
  3. Армавирец избил детей, «помогавших» его ребенку закинуть обувь на дерево
  4. В РЖД опровергли информацию об ограничении продажи билетов на фоне частичной мобилизации
  5. В Динском районе прохожие обнаружили в реке всплывший труп мужчины
  6. ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях