В Краснодаре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара
Откорректированный дизайн-проект представили на встрече с жителями Краснодара. Его создали на основе правок, которые внесли горожане.
В сквере уменьшат количество резиновых покрытий, заменят покрытия на участке для выгула собак и уменьшат ее площадь, в этой зоне сохранят деревья и высадят еще более 400 новых. Также сделают шумозащитную зеленую полосу из трехрядного массива деревьев и подлеска из кустарников.
«Старый проект был интересным, но с рядом недостатков. Новый проект, который нам презентовали, очень понравился. Так, например, интересная концепция игровой детской зоны, — ее сделали максимально экологичной. Понравилось, что предусмотрена компенсационная высадка деревьев для той территории, где уже вырубили деревья», — сказала член общественной организации «ТОС ГМР» Елена Логунова.
Благоустройство зеленой зоны идет вдоль улицы Автолюбителей от улицы Невкипелого до Гассия в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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