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Мамочки выступили против шумного оборудования детской площадки на Николаевском бульваре в Краснодаре

Общество
22.07.2022 10:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/mamochki-vystupili-protiv-shumnogo-oborudovaniya-detskoj-ploshhadki-na-nikolaevskom-bulvare-v-krasnodare
Мамочки выступили против шумного оборудования детской площадки на Николаевском бульваре в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На очередном семинаре по благоустройству Николаевского бульвара представители мэрии Краснодара обсудили с жителями обустройство детской игровой площадки.

Молодые мамы высказались против установки игрового оборудования на площадке, так как шум может помешать детям в квартирах, окна которых выходят на бульвар.

Согласно плану благоустройства на бульваре должны разместить различные спортплощадки, в том числе для активных видов спорта. Специалисты пообещали рассмотреть возможность сокращения оборудования за счет большего озеленения территории.

В рамках мероприятия также обсудили размещение на бульваре велодорожки, амфитеатра, площадки для выгула собак. По поводу велодорожки мнения жителей разошлись: многие опасаются, что ее будут активно использовать самокатчики. Также обсудили озеленение бульвара. Кроме дубовой аллеи предложили посадить платаны или хвойные насаждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на месте вырубленных деревьев на Николаевском бульваре высадят дубовую аллею.

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