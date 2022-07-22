Мамочки выступили против шумного оборудования детской площадки на Николаевском бульваре в Краснодаре
На очередном семинаре по благоустройству Николаевского бульвара представители мэрии Краснодара обсудили с жителями обустройство детской игровой площадки.
Молодые мамы высказались против установки игрового оборудования на площадке, так как шум может помешать детям в квартирах, окна которых выходят на бульвар.
Согласно плану благоустройства на бульваре должны разместить различные спортплощадки, в том числе для активных видов спорта. Специалисты пообещали рассмотреть возможность сокращения оборудования за счет большего озеленения территории.
В рамках мероприятия также обсудили размещение на бульваре велодорожки, амфитеатра, площадки для выгула собак. По поводу велодорожки мнения жителей разошлись: многие опасаются, что ее будут активно использовать самокатчики. Также обсудили озеленение бульвара. Кроме дубовой аллеи предложили посадить платаны или хвойные насаждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на месте вырубленных деревьев на Николаевском бульваре высадят дубовую аллею.
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