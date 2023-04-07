Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы

Ощущение, что вы «проглотили воздушный шар» и метеоризм могут посетить внезапно и доставить немало проблем. От этого не застрахован никто. Отчего живот распирает, почему возникает метеоризм и как с этим бороться?

Для начала разберемся, что такое метеоризм. Это неприятное явление возникает при избыточном скоплении газов в ЖКТ. Это может быть вызвано как повышенным газообразованием, так и проблемами с выводом газов из организма. Газы скапливаются в желудке или в изгибах толстой кишки.

Что «надувает» живот?

Повышенное газообразование вызывает целый ряд продуктов: молоко, сырая капуста, бобовые (вспоминаем старую шутку про «музыкальный суп с горохом»), отруби, сырые твердые фрукты и цельнозерновые продукты. Также вздутие провоцирует жирная пища. Если вы склонны к повышенному газообразованию, сократите употребление этих продуктов.

«Надуть» живот способен воздух. Если вы жуете жвачку, пьете газировку (особенно через трубочку) и просто заглатываете слишком много воздуха во время еды, в ЖКТ возникает избыток воздуха.

Недостаток движения тоже ведет к вздутию живота. Дело в том, что сидячий образ жизни замедляет перистальтику и газы не выходят вовремя естественным путем и накапливаются в кишечнике.

Вздутие живота — частый спутник запоров, что логично. Содержимое кишечника перекрывает выход для газов, и они остаются там надолго.

Прием антибиотиков и вызванный этим дисбактериоз также способны спровоцировать вздутие и метеоризм.

Просто газы?

Частое вздутие живота и метеоризм могут быть симптомами заболеваний желудочно-кишечного тракта. В списке возможных недугов колит, гастрит и панкреатит. Если газы беспокоят регулярно и возникают боли, стоит обратиться к врачу.

Что делать

В первую очередь, скорректируйте свой рацион. Исключите продукты, провоцирующее газообразование, добавьте в меню отварной рис, гречку, запеченные овощи и фрукты, нежирную рыбу и яйца всмятку. Из молочных продуктов, если вы не можете без них обойтись, употребляйте только кефир и ряженку.

Также необходимо укрепить брюшную стенку и наладить перистальтику кишечника. Качайте пресс. Это не только решит проблему вздутия, но и подготовит тело к пляжному сезону.

Очень полезно за полчаса до завтрака выпивать стакан теплой воды. В течение дня заваривайте и пейте мятный чай, он снимет симптомы метеоризма.

Если метеоризм возник после приема антибиотиков, проконсультируйтесь с врачом, он назначит курс пробиотиков.

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