Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы
Ощущение, что вы «проглотили воздушный шар» и метеоризм могут посетить внезапно и доставить немало проблем. От этого не застрахован никто. Отчего живот распирает, почему возникает метеоризм и как с этим бороться?
Для начала разберемся, что такое метеоризм. Это неприятное явление возникает при избыточном скоплении газов в ЖКТ. Это может быть вызвано как повышенным газообразованием, так и проблемами с выводом газов из организма. Газы скапливаются в желудке или в изгибах толстой кишки.
Что «надувает» живот?
Повышенное газообразование вызывает целый ряд продуктов: молоко, сырая капуста, бобовые (вспоминаем старую шутку про «музыкальный суп с горохом»), отруби, сырые твердые фрукты и цельнозерновые продукты. Также вздутие провоцирует жирная пища. Если вы склонны к повышенному газообразованию, сократите употребление этих продуктов.
«Надуть» живот способен воздух. Если вы жуете жвачку, пьете газировку (особенно через трубочку) и просто заглатываете слишком много воздуха во время еды, в ЖКТ возникает избыток воздуха.
Недостаток движения тоже ведет к вздутию живота. Дело в том, что сидячий образ жизни замедляет перистальтику и газы не выходят вовремя естественным путем и накапливаются в кишечнике.
Вздутие живота — частый спутник запоров, что логично. Содержимое кишечника перекрывает выход для газов, и они остаются там надолго.
Прием антибиотиков и вызванный этим дисбактериоз также способны спровоцировать вздутие и метеоризм.
Просто газы?
Частое вздутие живота и метеоризм могут быть симптомами заболеваний желудочно-кишечного тракта. В списке возможных недугов колит, гастрит и панкреатит. Если газы беспокоят регулярно и возникают боли, стоит обратиться к врачу.
Что делать
В первую очередь, скорректируйте свой рацион. Исключите продукты, провоцирующее газообразование, добавьте в меню отварной рис, гречку, запеченные овощи и фрукты, нежирную рыбу и яйца всмятку. Из молочных продуктов, если вы не можете без них обойтись, употребляйте только кефир и ряженку.
Также необходимо укрепить брюшную стенку и наладить перистальтику кишечника. Качайте пресс. Это не только решит проблему вздутия, но и подготовит тело к пляжному сезону.
Очень полезно за полчаса до завтрака выпивать стакан теплой воды. В течение дня заваривайте и пейте мятный чай, он снимет симптомы метеоризма.
Если метеоризм возник после приема антибиотиков, проконсультируйтесь с врачом, он назначит курс пробиотиков.
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