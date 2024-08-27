Все ушедшие на запасные аэродромы из-за непогоды самолеты вернулись в Сочи
Общество
27.08.2024 10:03
Восемь пассажирских лайнеров вечером 26 августа не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы.
На данным момент дожди прекратились, а погода в Адлере наладилась.
«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все самолеты, ушедшие на запасные, вернулись с запасных аэродромов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Международного аэропорта Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень прошел вечером 26 августа в Хостинском и Адлерском районах Сочи. Больше всего осадков выпало в Хостинском районе — 125 мм. После полуночи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. Из-за ливня в Сочи 8 самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном.