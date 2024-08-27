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Все ушедшие на запасные аэродромы из-за непогоды самолеты вернулись в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-ushedshie-na-zapasnye-aerodromy-iz-za-nepogody-samolety-vernulis-v-sochi
Все ушедшие на запасные аэродромы из-за непогоды самолеты вернулись в Сочи
Фото t.me/aeroaer

Восемь пассажирских лайнеров вечером 26 августа не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы.

На данным момент дожди прекратились, а погода в Адлере наладилась.

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все самолеты, ушедшие на запасные, вернулись с запасных аэродромов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень прошел вечером 26 августа в Хостинском и Адлерском районах Сочи. Больше всего осадков выпало в Хостинском районе — 125 мм. После полуночи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. Из-за ливня в Сочи 8 самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном.

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