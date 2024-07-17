Восемь улиц в Краснодаре на весь день останутся без света из-за плановых работ

Жителей краевой столицы 17 июля предупредили о плановых отключениях электроэнергии в разных частях города.

Так, с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улицах Рождественская набережная, Тургенева, Платановый бульвар, Уральская, 40 лет Победы, Восточно-Кругликовская, Красная и Чапаева.

Точную информацию по адресам и времени отключений можно узнать по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

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