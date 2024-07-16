Трамваи и троллейбусы встали из-за блэкаута в Краснодаре

В связи с аварией на сетях 16 июля обесточена контактная сеть трамвая и троллейбуса в ЮМР, в районе улиц Славянской, Каляева, Калинина, Петра Метальникова.

Трамваи № 5, 8, 15 временно следуют через улицу Колхозную.

Остановились троллейбусы № 8 и 2, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Транспорт перенаправляют в режиме реального времени, следить за изменениями можно в Telegram-канале управления.

UPD: Восстановлено движение трамваев в Юбилейный микрорайон. Простой составил 1 час 56 минут.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за температурных рекордов вышли из строя энергосети в разных районах Кубани. На юге России из-за сбоя на Ростовской АЭС ввели ограничения потребления энергии.