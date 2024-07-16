Из-за температурных рекордов вышли из строя энергосети в разных районах Кубани

Днем 16 июля воздух в Краснодарском крае раскалился до 41 °С. Из этого в крупных городах начали происходить аварийные отключения электроэнергии.

Так, в связи с работой режимной автоматики временно ограничено электроснабжение части потребителей пригорода Краснодара и частично города (Западный и Прикубанский округа Краснодара, микрорайон Гидростроителей), а также части потребителей юго-западного энергорайона, сообщает пресс-служба «Россети Кубань».

«Специалисты ведут работы по подключению потребителей, в том числе по резервным схемам электроснабжения», — говорится в сообщении компании.

В Геленджике и Новороссийске также фиксируются аварийные отключения на десятках улиц.

«Сработала система аварийного ограничения нагрузки. Время восстановления в настоящее время выясняется», — сообщает МЦУ Геленджика.

В Новороссийске и пригородных поселках также массовые отключения света.

В Анапе из-за отключения света временно не работают насосные станции, что может привести к перебоям с водой.

Точное количество отключенных потребителей в Краснодарском крае и время восстановления уточняется.

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