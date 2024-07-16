На юге России из-за сбоя на Ростовской АЭС ввели ограничения потребления энергии

По всему югу страны, в том числе в Краснодарском крае 16 июля наблюдаются массовые энергоаварии.

«В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — сообщает Минэнерго России.

Проведение восстановительных работ под особым контролем ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за температурных рекордов вышли из строя энергосети в разных районах Кубани.

Временно ограничено электроснабжение части потребителей пригорода Краснодара и частично города (Западный и Прикубанский округа, микрорайон Гидростроителей), а также части потребителей юго-западного энергорайона. Авария на сетях в Западном округе Краснодара обесточила более 30 улиц и трамваи.