Авария на сетях в Западном округе Краснодара обесточила более 30 улиц и трамваи

Днем 16 июля произошло еще одно аварийное отключение электроэнергии в Западном округе.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ. Отключены ПС «ЮЗ-103, 107, 208, 307, 408» и 64 трансформаторные подстанции.

Без электроэнергии остались улицы Аэродромная, Гаврилова, Ключевской проезд, Красных Партизан, Одесская, Алма-Атинская, Герцена, Калинина, Каляева, Кожевенная, Кропоткина, Передерия, Труда, Скорняжная, Струнная, Энгельса, Брюсова, Калинина, Бабушкина, Артиллерийская, Северная, Передерия, Энгельса, Минская, Урицкого, Красноармейская, Октябрьская, Рашпилевская, Рождественская Набережная, Проспект Чекистов, 70 лет Октября, Бульварное кольцо, Платановый бульвар, Бурсаковский перекат.

Из-за отключения отсутствовало энергоснабжение в контактной сети трамвая и троллейбуса в ЮМР, в районе улиц Славянской, Каляева, Калинина, Петра Метальникова.

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