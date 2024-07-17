На Ростовской АЭС устранили сбой, оставивший жителей юга России без света

По всему югу страны, в том числе на Кубани, 16 июля наблюдались массовые энергоаварии. Причиной стал серьезный сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

Блок № 1 Ростовской АЭС был отключен в 15:21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Сотрудники станции оперативно приступили к устранению неполадок. В 22:28 того же дня блок включили в сеть, и он начал подавать электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

По последней информации, к утру 17 июля блок № 1 вновь несет полную нагрузку в 1 тыс. мегаватт. На момент публикации энергоблоки № 2 и 4 также работают в штатном режиме. Энергоблок № 3 находится в плановом ремонте с 22 июня, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на юге России из-за сбоя на Ростовской АЭС 16 июля ввели ограничения потребления энергии. В связи с этим временные ограничения электроснабжения ввели в Сочи и Геленджике.