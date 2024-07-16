Временные ограничения электроснабжения ввели в Сочи
Общество
16.07.2024 20:19
В условиях повышенных нагрузок на энергосистему юга России 16 июля города, столкнувшиеся с отключениями, вводят графики ограничений, в том числе Сочи.
«Временные локальные ограничения электроснабжения потребителей введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Ограничения отменят после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме. Работы по восстановлению контролирует Минэнерго России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», временно отключать свет из-за энергосбоя начнут в разных районах Геленджика.
Дополнительные временные графики ограничений электроэнергии ввели на юге России в связи со сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.