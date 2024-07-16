Временные ограничения электроснабжения ввели в Сочи

В условиях повышенных нагрузок на энергосистему юга России 16 июля города, столкнувшиеся с отключениями, вводят графики ограничений, в том числе Сочи.

«Временные локальные ограничения электроснабжения потребителей введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Ограничения отменят после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме. Работы по восстановлению контролирует Минэнерго России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», временно отключать свет из-за энергосбоя начнут в разных районах Геленджика.

Дополнительные временные графики ограничений электроэнергии ввели на юге России в связи со сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.