Временно отключать свет из-за энергосбоя начнут в разных районах Геленджика

Точное время отключения электроэнергии будет зависеть от нагрузки на сети.

Так, ограничение на подачу электроэнергии ввели в большей части районов Геленджика, а также в населенных пунктах:

Пшада,

Михайловский Перевал,

Дивноморское,

Кабардинка,

часть села Берегового.

Сроки восстановления подачи энергоснабжения будут уточняться ресурсоснабжающими компаниями.

Подробную информацию можно узнать по телефонам аварийных служб: 8(800)234-83-73 («Геленджикэлектросети»), 8(86141)3-41-90 («Юго-Западные сети»), сообщает МЦУ Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дополнительные временные графики ограничений электроэнергии ввели на юге России в связи со сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.