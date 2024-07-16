Временно отключать свет из-за энергосбоя начнут в разных районах Геленджика
Общество
16.07.2024 19:47
Точное время отключения электроэнергии будет зависеть от нагрузки на сети.
Так, ограничение на подачу электроэнергии ввели в большей части районов Геленджика, а также в населенных пунктах:
- Пшада,
- Михайловский Перевал,
- Дивноморское,
- Кабардинка,
- часть села Берегового.
Сроки восстановления подачи энергоснабжения будут уточняться ресурсоснабжающими компаниями.
Подробную информацию можно узнать по телефонам аварийных служб: 8(800)234-83-73 («Геленджикэлектросети»), 8(86141)3-41-90 («Юго-Западные сети»), сообщает МЦУ Геленджика.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», дополнительные временные графики ограничений электроэнергии ввели на юге России в связи со сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.