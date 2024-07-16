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Временно отключать свет из-за энергосбоя начнут в разных районах Геленджика

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vremenno-otklyuchat-svet-iz-za-energosboya-nachnut-v-raznyh-rajonah-gelendzhika
Временно отключать свет из-за энергосбоя начнут в разных районах Геленджика
Фото unsplash.com

Точное время отключения электроэнергии будет зависеть от нагрузки на сети.

Так, ограничение на подачу электроэнергии ввели в большей части районов Геленджика, а также в населенных пунктах:

  • Пшада,
  • Михайловский Перевал,
  • Дивноморское,
  • Кабардинка,
  • часть села Берегового.

Сроки восстановления подачи энергоснабжения будут уточняться ресурсоснабжающими компаниями.

Подробную информацию можно узнать по телефонам аварийных служб: 8(800)234-83-73 («Геленджикэлектросети»), 8(86141)3-41-90 («Юго-Западные сети»), сообщает МЦУ Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дополнительные временные графики ограничений электроэнергии ввели на юге России в связи со сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

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