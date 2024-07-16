В Новороссийске 80,5 тыс. человек остались без света во время энергосбоя

Об этом 16 июля сообщил заместитель главы администрации города Александр Яменсков.

Так, отключились четыре подстанции, из-за чего обесточены районы города и близлежащие поселки.

«В 15:25 отключились питающие центры: подстанции «Новороссийская», «Тоннельная», «Пенайская», «Кирилловская». Отключение оборудования у ЮЗЭС, население 80,53 тыс. жителей», — сообщил Яменсков в своей Telegram-канале.

При этом замглавы города отметил, что частично уже запитана ПС «Южная». Кроме того, восстановлено движение троллейбусов на южном направлении и по маршруту № 10 в восточном направлении до остановки «Шесхарис». Работы продолжаются.

UPD: На 19:30 запитаны станица Раевская и хутор Убых. В течение получаса планируется запитать станицу Натухаевскую, Семигорье и Ленинский путь.

Читайте также: из-за жары отключения коснулись почти 40% энергосистемы Краснодара.