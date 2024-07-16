Из-за жары отключения коснулись почти 40% энергосистемы Краснодара

В краевой столице 16 июля фиксируются массовые энергоаварии. Из-за неполадок на сетях десятки улиц оказались без света, трамваи остановили движение.

Отключение коснулись порядка 40% энергосистемы Краснодара. Аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций перевели в повышенный режим готовности.

«Восстановительные работы контролирует Минэнерго России. Электричество постепенно возвращается в наши дома» — сообщил глава краевого центра Евгений Наумов в Telegram.

Специалисты выезжают по заявкам на места для устранения отключений.

«Кубанское региональное диспетчерское управление возобновило ограничения поставок электроэнергии в городе. Отключения эти составляют от двух до пяти часов. Следим за состоянием энергосистемы», — цитирует директора департамента городского хозяйства и ТЭК Сергея Сторчуна пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за температурных рекордов вышли из строя энергосети в разных районах Кубани. Так, в связи с аварией на сетях 16 июля была обесточена контактная сеть трамвая и троллейбуса в ЮМР, в районе улиц Славянской, Каляева, Калинина, Петра Метальникова.

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