Вопрос о последствиях атаки морских беспилотников в Новороссийске Песков переадресовал в Минобороны

В Минобороны РФ 4 августа сообщили о том, что ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, предпринявших попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о том, были ли нанесены какие-то повреждения в результате атаки. Представитель Кремля ответил, что нужно ориентироваться на ту информацию, которую предоставило Минобороны.

«Здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны», — сказал Песков.

Киев 1 и 2 августа предпринял попытку атаковать российские суда безэкипажными катерами. Беспилотные катера ВСУ были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили, сообщает ТАСС.