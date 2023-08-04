Вопрос о последствиях атаки морских беспилотников в Новороссийске Песков переадресовал в Минобороны
В Минобороны РФ 4 августа сообщили о том, что ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, предпринявших попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.
Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о том, были ли нанесены какие-то повреждения в результате атаки. Представитель Кремля ответил, что нужно ориентироваться на ту информацию, которую предоставило Минобороны.
«Здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны», — сказал Песков.
Киев 1 и 2 августа предпринял попытку атаковать российские суда безэкипажными катерами. Беспилотные катера ВСУ были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Цемесской бухты рано утром 4 июля были уничтожены вражеские надводные дроны, попытавшиеся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Новороссийска. Безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, находившихся на внешнем рейде военно-морской базы. Атаку беспилотных катеров отбили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».
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