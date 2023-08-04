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Атаку беспилотных катеров в Новороссийске отбили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ataku-bespilotnyh-katerov-v-novorossijske-otbili-ekipazhi-korablej-olenegorskij-gornyak-i-suvorovets
Атаку беспилотных катеров в Новороссийске отбили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец»
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, военные подразделения эффективно отработали во время попытки атаки на объекты прибрежной инфраструктуры города.

«Наши военнослужащие обеспечены технически всем необходимым для выполнения поставленных задач. Все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой. Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец»», — написал в своем Telegram-канале Андрей Кравченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Цемесской бухты рано утром 4 июля были уничтожены вражеские надводные дроны, попытавшиеся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Новороссийска. Во время отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

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