Атака двух морских беспилотников сорвана в районе села Мысхако в Новороссийске

В районе Цемесской бухты рано утром 4 июля были уничтожены вражеские надводные дроны, попытавшиеся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Новороссийска.

«Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Минобороны РФ сообщили, что во время отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Над акваторией города-героя была слышна стрельба автоматических орудий системы противодроновой обороны Новороссийска. Сработали сигнализации припаркованных в районе ЧП автомобилей.

Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума в результате попытки атаки в Новороссийске не пострадала, отгрузка нефти идет в штатном режиме на пришвартованные танкера, прокомментировали ТАСС в консорциуме. В КТК также добавили, что сейчас установлен временный запрет на движения судов в порту города-героя.

Так же сегодня ночью системы ПВО отбили нападение беспилотников ВСУ в нескольких районах Крыма. «Все объекты сбиты, повреждений и пострадавших нет», — сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.

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