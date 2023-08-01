ВСУ пытались атаковать беспилотными катерами корабли ВМФ России в Черном море
Происшествия
01.08.2023 08:52
По данным Минобороны, ночью 1 августа киевский режим предпринял попытку атаковать безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.
Уточняется, что патрульные корабли в этот момент выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.
«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять поставленные задачи», — сообщает Минобороны РФ в Telegram.
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