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ВСУ пытались атаковать беспилотными катерами корабли ВМФ России в Черном море

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsu-pytalis-atakovat-bespilotnymi-katerami-korabli-chernomorskogo-flota
ВСУ пытались атаковать беспилотными катерами корабли ВМФ России в Черном море
Фото пресс-службы Южного военного округа

По данным Минобороны, ночью 1 августа киевский режим предпринял попытку атаковать безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.

Уточняется, что патрульные корабли в этот момент выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять поставленные задачи», — сообщает Минобороны РФ в Telegram.

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