Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Москве вновь сбили несколько украинских беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-sbili-neskolko-ukrainskih-bespilotnikov
В Москве вновь сбили несколько украинских беспилотников
В Москве вновь сбили несколько украинских беспилотников

Как сообщили в Министерстве обороны России, ночью 1 августа два украинских беспилотника были уничтожены столичной ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области.

Еще один БПЛА был подавлен с помощью средства радиоэлектронной борьбы. Дрон быд дезориентирован, потерял управление и упал рядом с комплексом нежилых небоскребов «Москва-Сити», сообщает Минобороны РФ в Telegram.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, украинский беспилотник смог добраться до той же башни в «Москва-Сити», что была повреждена во время прошлого налета вражеских БПЛА.

«Повреждена фасадная часть на уровне 21 этажа. Пострадало остекление площадью около 150 кв. м. Информации о пострадавших нет», — написал столичный мэр в своем канале в Telegram.

На место ЧП выехали представители экстренных служб, которые обследуют территорию и поврежденное ударом здание. Для этого пришлось перекрыть автомобильное и пешеходное движение на Тестовской улице.

Читайте также: украинские беспилотники снова атаковали Москву, повреждены две башни «Москва-Сити».

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 августа
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Топ-5 самых полезных соков
Топ-5 самых полезных соков
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях