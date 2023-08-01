В Москве вновь сбили несколько украинских беспилотников

Как сообщили в Министерстве обороны России, ночью 1 августа два украинских беспилотника были уничтожены столичной ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области.

Еще один БПЛА был подавлен с помощью средства радиоэлектронной борьбы. Дрон быд дезориентирован, потерял управление и упал рядом с комплексом нежилых небоскребов «Москва-Сити», сообщает Минобороны РФ в Telegram.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, украинский беспилотник смог добраться до той же башни в «Москва-Сити», что была повреждена во время прошлого налета вражеских БПЛА.

«Повреждена фасадная часть на уровне 21 этажа. Пострадало остекление площадью около 150 кв. м. Информации о пострадавших нет», — написал столичный мэр в своем канале в Telegram.

На место ЧП выехали представители экстренных служб, которые обследуют территорию и поврежденное ударом здание. Для этого пришлось перекрыть автомобильное и пешеходное движение на Тестовской улице.

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