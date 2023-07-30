Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Украинские беспилотники снова атаковали Москву, повреждены две башни «Москва-Сити»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrainskie-bespilotniki-snova-atakovali-moskvu-povrezhdeny-dve-bashni-moskva-siti
Украинские беспилотники снова атаковали Москву, повреждены две башни «Москва-Сити»
Украинские беспилотники снова атаковали Москву, повреждены две башни «Москва-Сити»

Утром 30 июля киевский режим совершил очередную попытку террористической атаки по объектам в Москве.

Один украинский беспилотник уничтожили в воздухе силами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Неуправляемые дроны упали на территории «Москва-Сити», сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Один человек получил травмы в результате взрыва, произошедшего в башне «Око-2», где были выбиты стекла с первого по четвертый этажи. В результате взрыва пострадал охранник, сообщает ТАСС.

Читайте также: ранее попытку атаки двух украинских беспилотников пресекли в Москве.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях