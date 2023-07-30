Украинские беспилотники снова атаковали Москву, повреждены две башни «Москва-Сити»

Утром 30 июля киевский режим совершил очередную попытку террористической атаки по объектам в Москве.

Один украинский беспилотник уничтожили в воздухе силами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Неуправляемые дроны упали на территории «Москва-Сити», сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Один человек получил травмы в результате взрыва, произошедшего в башне «Око-2», где были выбиты стекла с первого по четвертый этажи. В результате взрыва пострадал охранник, сообщает ТАСС.

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