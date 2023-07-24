Минобороны: попытку атаки двух украинских беспилотников пресекли в Москве

По данным Минобороны РФ, утром 24 июля киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.

Первые обломки беспилотника обнаружили утром 24 июля на Комсомольском проспекте столицы. Другой попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Движение по обеим улицам перекрыто, сообщает дептранс Москвы.

«Сегодня около 4:00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Средствами РЭБ два украинских БПЛА подавлены, они потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рано утром 4 июля стало известно о попытке террористической атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. По данным Министерства обороны РФ, четыре беспилотных летательных аппарата пытались атаковать объекты на территории Новой Москвы. Их сбили силами системы противовоздушной обороны (ПВО).