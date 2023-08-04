Советник главы Крыма осудил Telegram-каналы, опубликовавшие видео с атакой беспилотников на Новороссийск

В соцсетях 4 августа появились видео, на котором корабли Черномрского флота отражали атаку морских беспилотных катеров ВСУ в Новороссийске.

«Сейчас в сеть выложили кадры якобы из Новороссийска. Кто-то хайпанул, заработал просмотры. А в Киеве увидели результаты своей атаки. Что сказать? Если это правда. «Молодцы». Давно пришло время определиться, что важнее — Родина и ее интересы или хайп и просмотры? Пора всем задать себе этот вопрос», — написал Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Цемесской бухты рано утром 4 июля были уничтожены вражеские надводные дроны, попытавшиеся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Новороссийска. Безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, находившихся на внешнем рейде военно-морской базы. Атаку беспилотных катеров отбили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».