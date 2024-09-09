Военные учения со стрельбами пройдут утром и вечером 9 сентября в Новороссийске

Учения по уничтожению безэкипажных катеров в акватории морского порта города-героя возобновили в понедельник после трехдневной паузы.

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы отработают на практике защиту территории от атаки безэкипажных катеров и беспилотников. При этом состоятся стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим жители и гости города могут услышать выстрелы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.

На время учений горожан и туристов просят сохранять спокойствие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в ночь на 5 сентября сработала сирена об опасности атаки безэкипажных катеров. В 2:27 глава города Андрей Кравченко уточнил, что идет отражение атаки БЭК. Около 8:00 сигнал тревоги отменили.