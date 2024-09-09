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Военные учения со стрельбами пройдут утром и вечером 9 сентября в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennye-ucheniya-so-strelbami-projdut-utrom-i-vecherom-9-sentyabrya-v-novorossijske
Военные учения со стрельбами пройдут утром и вечером 9 сентября в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Учения по уничтожению безэкипажных катеров в акватории морского порта города-героя возобновили в понедельник после трехдневной паузы.

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы отработают на практике защиту территории от атаки безэкипажных катеров и беспилотников. При этом состоятся стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим жители и гости города могут услышать выстрелы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.

На время учений горожан и туристов просят сохранять спокойствие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в ночь на 5 сентября сработала сирена об опасности атаки безэкипажных катеров. В 2:27 глава города Андрей Кравченко уточнил, что идет отражение атаки БЭК. Около 8:00 сигнал тревоги отменили.

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