Сигнал атаки безэкипажных катеров отменили 5 сентября в Новороссийске

В городе-герое 5 сентября около 1:20 зазвучала сирена «Внимание всем» из-за атаки безэкипажных катеров. В 7:59 сигнал тревоги отменили.

Об отмене сигнала атаки безэкипажных катеров сообщил мэр города Андрей Кравченко в своих соцсетях.

«На территории Новороссийска отменен сигнал атаки безэкипажных катеров. Опасности для жителей нет!» — написал Кравченко в Telegram.

Градоначальник добавил, что движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако снова открыто. Также сняли ограничения посещения пляжей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске ночью сработала сирена об опасности атаки безэкипажных катеров. В 2:27 глава города Андрей Кравченко сообщил, что идет отражение атаки безэкипажных катеров.

Утром стало известно, что школы, детские сады и общественный транспорт Новороссийска работают в штатном режиме.