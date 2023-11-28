Водитель оказался зажат в машине, на которую упало дерево в Сочи

Спасателям ЮРПСО МЧС России 28 ноября поступило сообщение о том, что в район санатория Орджоникидзе на автомобиль Omoda упало дерево.

По сообщению дежурного полка ДПС, в момент падения дерева в машине находился водитель. Он не смог самостоятельно выбраться наружу.

Спасатели Центрального подразделения совместно со службой спасения Сочи прибыли на место и убрали с автомобиля дерево. Мужчине помогли выбраться из машины, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 26 ноября на побережье с районе Сочи обрушился мощный шторм. Высота волн достигала 4 м. На Приморской набережной в центре города волны крушили все на своем пути. Во время шторма в Лоо обрушился эллинг. В Сириусе море вышло из берегов и дошло до стадиона Фишт. Ураган повалил более 100 деревьев. Сильнее всего от ударов стихии пострадали 50 городских пляжей в Центральном районе.