Пляжи Сочи остаются закрытыми, вывозить после шторма мусор начнут 28 ноября

На курорте 28 ноября стартуют массовые санитарные работы на пляжах после шторма.

По словам главы Сочи глава города Алексея Копайгородского, сейчас дождь стих, но море еще штормит.

«Проход на пляжные территории закрыт. Там, где это безопасно, с арендаторами приступили к расчистке набережных. Завтра проведем на пляжах массовые санитарные работы, начнем вывозить мусор после шторма», — написал Копайгородский в своем Telegram.

Сотрудники РЖД продолжают укреплять разрушенный участок железной дороги в Лазаревском районе. Поезда сейчас продолжают идти по одному пути.

На курорте ураган повалил более 100 деревьев, почти все упавшие деревья уже убрали.

Котельные сочинских теплосетей работают стабильно. Все поступающие от жителей в ЕДДС и коммунальщикам обращения оперативно отрабатывают. Всего последствия стихии в Сочи ликвидируют более 350 единиц спецтехники. В горном кластере в ближайшие дни прогнозируют сильный снег. Техника будет дежурить круглосуточно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 26 ноября на побережье с районе Сочи обрушился мощный шторм. Высота волн достигала 4 м. На Приморской набережной в центре города волны крушили все на своем пути. Во время шторма в Лоо обрушился эллинг. В Сириусе море вышло из берегов и дошло до стадиона Фишт.

На участке железной дороги между Лазаревским и Дагомысом упали деревья, на перегоне Адлер — Хоста отключилась контактная сеть. В районе станции Лазаревская штормом размыло железнодорожные пути.

В предгорной зоне Сочи со второй половины дня 27 ноября до конца дня 28 ноября ожидается мокрый снег, а также налипание снега на провода и деревья.