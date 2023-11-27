Мокрый снег ожидается в предгорьях Сочи

Местами в предгорной зоне курорта со второй половины дня 27 ноября до конца дня 28 ноября ожидается мокрый снег, а также налипание снега на провода и деревья.

На дорогах будет гололедица, видимость ухудшится до 500–1000 метров. Все службы города работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта, в частности автомобилистам, рекомендуют предпринять необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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