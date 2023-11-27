Синоптики рассказали, когда нормализуется погода на юге России

В ближайшие дни будет наблюдаться понижение температуры. Об этом 27 ноября сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Вот этот циклон уходит, южный черноморский, который наделал столько бед на территории Крыма и Краснодарского края. Ураганные ветры, волны до 8 м, такие штормы были в прошлом веке, в 1990 году. Сейчас основная непогода на территории Центрального федерального округа будет», — цитирует специалиста RT.

Согласно его прогнозу, 27 ноября в течение дня ветер на Черноморском побережье будет сохраняться.

Сильные осадки и ветер на юге страны продлятся до 29 ноября, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам эксперта, самым тяжелым днем на юге и в центре страны в связи с этой ситуацией станет 27 ноября.

«До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 м/с, в Крыму будет 25 м/с, но все-таки уже не 40», — рассказал Вильфанд.

Специалист сообщил, что 27 ноября в Крыму прогнозируются очень сильные осадки — дождь, мокрый снег, снег, ветер 35-40 м/с, а в горах ожидается метель. Уже 28 ноября мощность ветра снизится до 23-25 м/с, а 29 ноября — до 15-20 м/с, сообщает РИА «Новости».

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