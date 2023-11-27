Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Ейском районе

В муниципалитете работает оперативный штаб, выставлены посты визуального контроля за уровнем моря.

Специалисты определили задачи для всех служб района, уточнили списки жителей населенных пунктов, которые подвержены затоплению нагонной волной, в том числе списки маломобильных граждан и детей.

На территории Ейского района ввели режим «Повышенная готовность».

Пункты временного размещения граждан развернули на улице Кирова, 36 в поселке Ясенская Переправа, на улице Ленина в станице Должанской, а также на базе городского дома культуры в Ейске, сообщает глава района Роман Бублик в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейском районе произошел перелив воды через дорогу, ведущую в поселок Ясенская Переправа. Эвакуировали жителей станицы Должанской и поселка Ясенская Переправа — всего 42 человека, в числе которых 12 детей.