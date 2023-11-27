Шторм разрушил гараж для лодок на пляже в Сочи

Сильнейший шторм разрушил эллинг на пляже в поселке Лоо. Он рухнул прямо на глазах очевидцев.

Выяснилось, что сложившееся строение, — эллинг, предназначенный для хранения лодок.

«Проживание в нем официально не предусмотрено. По предварительным данным пострадавших нет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

В социальных сетях сообщают, что жилым этот эллинг был только летом, поэтому в нем никого не было.

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