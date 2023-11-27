Гигантские волны затопили первую береговую линию в Сириусе

Сильный шторм обрушился на Имеретинский курорт с 26 ноября. Волны переливаются через ограждение на набережной, подтапливая территорию.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как бурные потоки морской воды затапливают двор жилого комплекса на первой береговой линии в Сириусе.

Специалисты всю ночь и утром устраняют последствия стихии в Сириусе — откачивают воду с подтопленных территорий и убирают упавшие деревья на улицах и в парках. Эти работы продолжатся минимум до конца дня.

Жителей и гостей Сириуса попросили соблюдать все необходимые меры безопасности: воздержаться от отдыха у моря, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, сообщает пресс-служба администрации ФТ Сириус.

Читайте также: более 50 пассажирских поездов задерживаются в Сочи из-за разгула стихии. Вечером 26 ноября на территорию курорта обрушились сильные дожди и штормовой ветер. Это привело к падению деревьев на участках между Лазаревским и Дагомысом и отключению контактной сети на перегоне Адлер — Хоста. Кроме того, в районе станции Лазаревская сильным штормом размыло железнодорожные пути. Из-за разгула стихии движение поездов между Адлером и Туапсе временно приостановили.