Более 50 пассажирских поездов задерживаются в Сочи из-за разгула стихии

Вечером 26 ноября на территорию курорта обрушились сильные дожди и штормовой ветер.

Это привело к падению деревьев на участках между Лазаревским и Дагомысом и отключению контактной сети на перегоне Адлер — Хоста. Кроме того, в районе станции Лазаревская сильным штормом размыло железнодорожные пути. Из-за разгула стихии движение поездов между Адлером и Туапсе временно приостановили.

«В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой», — говорится в сообщении РЖД.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления движения поездов в Сочи. Для этого привлекли около 150 специалистов, которые уже начали расчищать железнодорожное полотно и восстанавливать контактную сеть. На место направили противоразмывные поезда с бутовым камнем и щебнем. При этом восстановительные работы осложняет бушующий в море шторм.

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