Движение транспорта на трассе Азов — Ейск перекрыли из-за нагона воды из моря

Ограничение для автомобилистов ввели 27 ноября с 7:00 на участке автодороги между населенными пунктами Кагальник и Займо-обрыв в Ростовской области.

Проезд транспорта перекрыли из-за нагона воды из Азовского моря. Объехать этот участок трассы Азов — Ейск можно через Займо-обрыв, Головатовку и дорогу Ростов-на-Дону — Староминская.

Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными во время движения в этом районе, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По данным Краснодарского ЦГМС на 7:10 27 ноября, уровень моря в Ейске составил 6 м, скорость порывов ветра поднялась до 18 м/с, подъем воды продолжается.

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