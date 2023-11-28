Почти треть пляжей оказалась повреждена во время «шторма века» в Сочи

В Сочи 28 ноября стартовали массовые санитарные работы на пляжных территориях. Сочинцы начали приводить в порядок пляжи и набережные после сильного шторма.

Расчистка прибрежных территорий сейчас идет во всех районах курорта по поручению главы города Алексея Копайгородского началась. Сейчас море сильно штормит, поэтому не позволяет убирать мусор с пляжей. Расчистку начали с набережных и прогулочных приморских зон. Всего к уборке подключились более 3 тыс. человек.

Пользователи пляжей, чиновники, сотрудники коммунальных служб, общественных организаций, предприниматели и волонтеры помогают расчищать галечные и песчаные наносы, а также принесенных волнами ветки и бревна. Парковую и пляжную мебель возвращают на места.

Сильнее всего от ударов стихии пострадали 50 городских пляжей. В Центральном районе на Приморской набережной для расчистки прогулочной зоны задействовали спецтехнику. С главной морской набережной собрали более 2 т гальки. Вынесенную на набережную гальку вернули на пляж. Собранный древесный и растительный мусор вывезли вместе с разрушенными элементами благоустройства.

В Адлерском районе работы идут на 8 пляжах. Там также расчищают песчаные и галечные наносы. На пляже «Чайка», где в межсезонье идет укладка нового брусчатого покрытия, размыло часть незаконченного участка. После очистки тротуара благоустройство возобновят, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.