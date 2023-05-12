Вода, нагрузка и компрессы: гастроэнтеролог рассказала, как избавиться от отеков по утрам

Часто отеки могут быть симптомом серьезных заболеваний, но иногда они могут появляться и у здоровых людей.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. По ее словам, отеки у здорового могут возникнуть у здорового человека, если тот, например, не будет пить воду, когда ест соленую рыбу.

«Безусловно, на следующий день у человека будут отеки, в том числе на лице, и повышенное артериальное давление, но организм с этим довольно быстро справится. Неумеренность в употреблении острого, жирного или спиртного тоже может приводить к отекам. Такие продукты требуют большого количества жидкости для своей «утилизации». У женщин отеки бывают перед месячными, потому что организм рефлекторно начинает задерживать воду», — рассказала Ирина Бережная.

Однако если отеки появляются постоянно, следует обратиться к врачу, чтобы обследоваться и выяснить диагноз, отметила врач. Если проблема разовая, ее можно решить с помощью чистой воды, компрессов и небольших физических нагрузок, пояснила специалист.

«Большой объем чистой воды без добавок, а также физическая нагрузка выведут избыток соли и алкоголя из организма, например, после застолья. Физическая нагрузка не должна быть запредельной, достаточно прогуляться в парке или поплавать в бассейне. Можно сделать поочередно компрессы из теплого (32–37 ̈ °С) и прохладного (около 19 °С) махровых полотенец, чтобы улучшить кровообращение», — посоветовала Бережная.

Предотвратить появление отеков поможет здоровый образ жизни.

«Физическая нагрузка должна присутствовать в повседневной жизни на постоянной основе, тогда будут лучше работать почки, выводиться лишняя жидкость из организма, будет венозный отток, не будет застоя, лимфодренажная система будет хорошо работать. Нужно также избегать злоупотребления алкоголем, солеными, острыми и жирными продуктами», — цитирует Ирину Бережную радио Sputnik.

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