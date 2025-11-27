Вице‑президент Российского футбольного союза, олимпийский чемпион СССР по футболу и лучший бомбардир в истории ФК «Спартак» Никита Симонян скончался вечером 23 ноября на 100-м году жизни.

Прощание с футболистом проходит 27 ноября на домашнем стадионе ФК «Спартак» — «Лукойл Арене» в Москве. На церемонию прислали венки президент России Владимир Путин и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).

Во время прощания на арене звучали комментарии дикторов телевидения и радио СССР с матчей, в которых Симонян забивал голы.

Накануне даты прощания с футболистом прошли матчи четвертьфинала Кубка России по футболу. В память о спортсмене игроки команд выходили на поле в начале матчей в футболках с его фотографиями. В 1/4 финала ФК «Спартак» играл с «Локомотивом». Свою победу «красно-белые» посвятили Никите Симоняну. Кроме того, все игроки клуба играли в черных повязках, на каждой из которых был нанесен факт из биографии экс-футболиста «Спартака».

Имя Никиты Симоняна присвоят трибуне А стадиона «Спартака».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о смерти Никиты Симоняна сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. По его словам бывшего футболиста сборной СССР госпитализировали 20 ноября. Он скончался около 23:00 23 ноября.

О недавней встрече с выдающимся спортсменом рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Во время встречи они договорились вместе отметить его столетие. Работавший с Симоняном тренер Бышовец вспомнил выдающиеся качества легенды «Спартака» и выделил готовность Симоняна оказывать поддержку коллегам.

Никите Симоняну 12 октября исполнилось 99 лет. За свою футбольную карьеру он стал лучшим бомбардиром ФК «Спартак», чемпионом СССР и чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне.

