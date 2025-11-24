На 100-м году жизни умер чемпион сборной СССР Никита Симонян

Вице‑президент Российского футбольного союза, Герой труда России, олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян скончался поздно вечером 23 ноября.

О его смерти сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

«Никита Павлович умер. Ему стало плохо в четверг, его госпитализировали. Полчаса назад он умер. Это ужас», — цитирует Мирзояна «Матч ТВ».

Никите Симоняну 12 октября исполнилось 99 лет. За свою футбольную карьеру он стал лучшим бомбардиром ФК «Спартак», чемпионом СССР и чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне.

После окончания карьеры он был главным тренером «Спартака», сборной СССР. В 1992 году он стал первым вице-президентом РФС.

