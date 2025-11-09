Ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов

На 69-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Владимир Симонов.

О смерти артиста ночью 9 ноября сообщил официальный Telegram-канал Театра имени Евгения Вахтангова.

«Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память», — говорится в сообщении.

Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Несмотря на проблемы со здоровьем, в свои последние дни он готовился к спектаклю «Война и мир», в котором должен был быть задействован 12 ноября.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича, его семье, Вахтанговцам — Яне, Василию, Владимиру! Разделяя эту невыносимую боль, мы с вами, мы рядом. Светлая, вечная память!» — простились с коллегой на сайте Государственного академического театра имени Вахтангова.

Директор культурного учреждения Кирилл Крок сообщил, что церемонию прощания с Владимиром Симоновым проведут в стенах его родного театра.

«Дату и время мы сообщим позднее», — цитирует Крока ТАСС.

Симонов родился 7 июня 1957 года. Окончил Щукинское училище и был принят в труппу Театра имени Вахтангова. C 1983 года работал в МХАТ имени Чехова. В 1989 году вернулся в Театр Вахтангова.

В фильмографии Симонова насчитывается более 150 картин, среди которых «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Андерсен: Жизнь без любви» и другие.

