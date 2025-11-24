Маргарита Симоньян: с Никитой Симоняном договаривались отметить его 100-летие

Вице‑президента Российского футбольного союза, лучшего бомбардира ФК «Спартак» и футболиста сборной СССР Никиты Симоняна не стало на 100-м году жизни 23 ноября.

О недавней встрече с выдающимся спортсменом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала 24 ноября в своих соцсетях. По ее словам, они с олимпийским чемпионом по футболу просто однофамильцы. Никита Симонян крепко дружил с отцом ее мужа Тиграна Кеосаяна — советским режиссером Эдмондом Кеосаяном.

В последний раз журналистка и вице‑президент РФС виделись дома у Маргариты Симоньян. Во время встречи они договорились вместе отметить его столетие. В публикации главный редактор телеканала RT отметила, что Никита Симонян прожил насыщенную жизнь.

«Потрясающую прожил жизнь, всем бы такую», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о смерти Никиты Симоняна сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. По его словам бывшего футболиста сборной СССР госпитализировали 20 ноября. Он скончался около 23:00 23 ноября.

Никите Симоняну 12 октября исполнилось 99 лет. За свою футбольную карьеру он стал лучшим бомбардиром ФК «Спартак», чемпионом СССР и чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне.

Подпишись, здесь всегда интересно.