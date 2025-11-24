Тренер Бышовец вспомнил выдающиеся качества легенды «Спартака» Симоняна

Заслуженный мастер спорта и тренер Анатолий Бышовец поделился воспоминаниями о чемпионе сборной СССР и вице‑президенте РФС Никите Симоняне, ушедшем из жизни вечером 23 ноября.

Как рассказал Бышовец, ему посчастливилось работать вместе с Симоняном в структуре футбольной федерации, где тот занимал должность вице-президента и фактически курировал внутренние соревнования, а также работу национальных команд.

Мастеру спорта особенно запомнился олимпийский 1988 год в Сеуле, когда советская команда завоевала золотые медали. Симонян тогда координировал деятельность двух сборных — олимпийской и национальной команды, участвовавшей в европейском чемпионате.

«Он вел себя исключительно по-джентльменски, пытаясь учесть интересы обеих команд, хотя сделать это было очень сложно. За это я ему очень благодарен. Тогда мы находились в товарищеских отношениях, благожелательность и уважительность была взаимной, наши жены часто общались», — сказал Бышовец.

Он также выделил готовность Симоняна оказывать поддержку коллегам, делиться накопленными знаниями и профессиональным багажом. Особенно впечатляла его объективность при отборе футболистов, несмотря на привязанность к московскому «Спартаку», рассказал Бышовец.

По словам заслуженного мастера спорта, Симонян кардинально отличался от современного поколения футбольных управленцев, достигнув выдающихся результатов и в игровой карьере, и в тренерской деятельности.

«Игроки часто недовольны тем, что ими руководят любители — Симонян был большим профессионалом. Сегодня же футболом управляют либо бизнесмены, либо любители», — цитирует Анатолия Бышовца kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о смерти Никиты Симоняна сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. По его словам, бывшего футболиста сборной СССР госпитализировали 20 ноября. Он скончался около 23:00 23 ноября.

О недавней встрече с Симоняном главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала 24 ноября в своих соцсетях.

