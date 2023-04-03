Владимир Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества
Происшествия
03.04.2023 21:11
Военный корреспондент погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе.
Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал указ о награждении военкора Владлена Татарского — Максима Фомина — орденом Мужества.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 апреля при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский, а также пострадали 31 человек, 8 из них в тяжелом состоянии.
Оперативники 3 апреля задержали подозреваемую в убийстве Дарью Трепову. На нее завели уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также: кто такой Владлен Татарский — 10 фактов о жизни и гибели.
Популярные новости
- Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
- Спекулянты начали продавать QR-коды для посещения Японского сада в парке «Краснодар»
- Ученый оценил вероятность возникновения сильных землетрясений в Сочи
- Минстрой предложил ввести штрафы за недопуск специалистов ЖКХ в жилые дома
- «Хотели погулять без присмотра»: беглецы из Сочи рассказали, почему ушли из дома
- Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР