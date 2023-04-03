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Владимир Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-posmertno-nagradil-vladlena-tatarskogo-ordenom-muzhestva
Владимир Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества

Военный корреспондент погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе.

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал указ о награждении военкора Владлена Татарского — Максима Фомина — орденом Мужества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 апреля при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский, а также пострадали 31 человек, 8 из них в тяжелом состоянии.

Оперативники 3 апреля задержали подозреваемую в убийстве Дарью Трепову. На нее завели уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: кто такой Владлен Татарский — 10 фактов о жизни и гибели.
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