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Оперативники задержали девушку, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/operativniki-zaderzhali-devushku-podozrevaemuyu-v-ubijstve-vladlena-tatarskogo
Оперативники задержали девушку, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского
Фото МВД

Официальная информация об этом появилась утром 3 апреля. Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» в Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Известно, что Дарье Треповой 26 лет. Она является уроженкой Санкт-Петербурга. Ранее ее объявили в розыск. На нее завели уголовное дело. Девушку подозревают в убийстве общеопасным способом. За это преступление ей грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела передали для расследования в ГСУ СК РФ.

По версии следствия, 2 апреля в помещении кафе взорвалось неизвестное устройство. В результате происшествия погиб военный корреспондент Максим Фомин (творческий псевдоним: Владлен Татарский). Еще более 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 3 апреля в Минздраве РФ сообщили, что количество пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 31 человека, 8 из которых находится в тяжелом состоянии, у остальных диагностировано состояние средней тяжести и удовлетворительное, 9 человек переведены на амбулаторное лечение.

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