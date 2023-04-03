СМИ: в Санкт-Петербурге задержали девушку, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского
Происшествия
03.04.2023 07:28
По данным информированного источника, вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 26-летнюю Дарью Трепову.
Ее подозревают в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. У следствия есть основания полагать, что это именно она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в котором находилось взрывное устройство.
Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», военкор Владлен Татарский погиб и еще более 20 человек пострадали при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга. Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. Предварительно, в кафе возле сцены сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.
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