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Военкор Владлен Татарский погиб и еще 16 человек пострадали при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voenkor-vladlen-tatarskij-pogib-i-eshhe-16-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-kafe-v-tsentre-sankt-peterburga
Военкор Владлен Татарский погиб и еще 16 человек пострадали при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга
Фото t.me/tipichkras

Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13.

В результате происшествия пострадали еще 16 человек, им оказывается медицинская помощь. Еще один человек погиб. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. В этот вечер в кафе проходил его творческий вечер.

«В полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский», — сообщает «МВД Медиа».

На место происшествия направлены руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России, работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура Василеостровского района проводит проверку, на место прибыл прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

Полицейские проверяют посетителей в кафе на причастность к взрыву. Движение транспорта по Университетской набережной перекрыто от Академии художеств до места происшествия.

Предварительно в кафе, возле сцены сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.

Устройство находилось в статуэтке, которую подарили военкору Владлену Татарскому, сообщает ТАСС.

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