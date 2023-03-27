На начальника городского управления МВД Мариуполя совершили покушение
Происшествия
27.03.2023 12:40
В Мариуполе 27 марта около 9:30 сработало взрывное устройство, которое было закреплено под автомобилем начальника МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина.
По предварительным данным, закрепленная под машиной бомба сработала, когда Москвин находился в нескольких метрах от автомобиля. В силовых структурах ДНР сообщили о том, что начальник МВД получил контузию, сообщает ТАСС.
На место покушения прибыли эксперты-криминалисты. Кроме того, в Мариуполе ввели план «Перехват», сообщает РИА «Новости».
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