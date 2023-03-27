Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На начальника городского управления МВД Мариуполя совершили покушение

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-nachalnika-gorodskogo-upravleniya-mvd-mariupolya-soversheno-pokushenie
На начальника городского управления МВД Мариуполя совершили покушение
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Мариуполе 27 марта около 9:30 сработало взрывное устройство, которое было закреплено под автомобилем начальника МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина.

По предварительным данным, закрепленная под машиной бомба сработала, когда Москвин находился в нескольких метрах от автомобиля. В силовых структурах ДНР сообщили о том, что начальник МВД получил контузию, сообщает ТАСС.

На место покушения прибыли эксперты-криминалисты. Кроме того, в Мариуполе ввели план «Перехват», сообщает РИА «Новости».

Читайте также: ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  4. Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
  5. Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
  6. Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края
Прямой эфир
Мы в соцсетях