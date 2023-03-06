ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева

Об этом стало известно 6 марта. По данным правоохранителей, преступники планировали взорвать автомобиль 48-летнего Константина Малофеева при помощи самодельного устройства. Теракт готовили по аналогии с убийством журналистки Дарьи Дугиной.

«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным правоохранителей, за организацией покушения на Малофеева стоит 39-летний гражданин России, который последний год действует под контролем СБУ и 2 марта принял участие в нападении на жителей Брянской области — Денис Капустин. На него возбудили уголовное дело за теракт, участие в террористической организации и незаконный оборот взрывчатых веществ, сообщает RT.

«В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы», — написал Малофеев в Telegram.

Константин Малофеев — миллиардер, общественный деятель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», владелец акций «Ростелекома» и зампредседателя Всемирного русского народного собора.

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