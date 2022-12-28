ФСБ ликвидировала двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины

Правоохранители 26 декабря попытались задержать двоих преступников в пригороде Нальчика, однако боевики открыли огонь. Завязался бой, в результате которого преступников ликвидировали ответным огнем.

На месте боестолкновения нашли автомат АК-74, пистолет ПМ, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг.

«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, ликвидированные преступники были участниками террористического сообщества, которое действовало до 2021 года в колонии № 3 в Кабардино-Балкарии.

Боевики планировали совершить теракт в Чегеме, а затем выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских военных, сообщает RT.

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