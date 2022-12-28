Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ФСБ ликвидировала двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-likvidirovala-dvuh-boevikov-gotovivshih-terakt-v-chegeme-po-zadaniyu-spetssluzhb-ukrainy
ФСБ ликвидировала двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины
Фото ЦОС ФСБ

Правоохранители 26 декабря попытались задержать двоих преступников в пригороде Нальчика, однако боевики открыли огонь. Завязался бой, в результате которого преступников ликвидировали ответным огнем.

На месте боестолкновения нашли автомат АК-74, пистолет ПМ, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг.

«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, ликвидированные преступники были участниками террористического сообщества, которое действовало до 2021 года в колонии № 3 в Кабардино-Балкарии.

Боевики планировали совершить теракт в Чегеме, а затем выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских военных, сообщает RT.

Читайте также: ФСБ ликвидировала украинских диверсантов в Брянской области. Силовики 25 декабря заметили в районе границы РФ и Украины диверсионно-разведывательную группу и вступили с ней в бой.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. «Я зашел, их всех убил»: подозреваемые рассказали подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке
  3. Глава «Аэрофлота» предупредил россиян о росте цен на авиабилеты в 2023 году
  4. ФСБ ликвидировала двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины
  5. На Крымском мосту перед Новым годом ускорят досмотр автомобилей
  6. ГИБДД: водитель легковушки, на которую упал контейнер в Новороссийске, отделался легкими травмами
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях