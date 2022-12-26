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ФСБ ликвидировала украинских диверсантов в Брянской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-likvidirovala-ukrainskih-diversantov-v-bryanskoj-oblasti
ФСБ ликвидировала украинских диверсантов в Брянской области
Кадр из видео ЦОС ФСБ

Силовики 25 декабря заметили в районе границы РФ и Украины диверсионно-разведывательную группу и вступили с ней в бой.

«В результате боестолкновения уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

У украинских диверсантов нашли: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, средства навигации и связи, а также четыре самодельных взрывных устройств общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Читайте также: в Херсонской области ФСБ задержала девятерых диверсантов СБУ в ноябре. У них изъяли гранаты, три самодельных взрывных устройства, электродетонаторы, стрелковое оружие и 5 кг пластида. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, сейчас их отправили в СИЗО.

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