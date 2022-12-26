ФСБ ликвидировала украинских диверсантов в Брянской области

Силовики 25 декабря заметили в районе границы РФ и Украины диверсионно-разведывательную группу и вступили с ней в бой.

«В результате боестолкновения уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

У украинских диверсантов нашли: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, средства навигации и связи, а также четыре самодельных взрывных устройств общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

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