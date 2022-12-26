ФСБ ликвидировала украинских диверсантов в Брянской области
Происшествия
26.12.2022 15:10
Силовики 25 декабря заметили в районе границы РФ и Украины диверсионно-разведывательную группу и вступили с ней в бой.
«В результате боестолкновения уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
У украинских диверсантов нашли: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, средства навигации и связи, а также четыре самодельных взрывных устройств общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.
Читайте также: в Херсонской области ФСБ задержала девятерых диверсантов СБУ в ноябре. У них изъяли гранаты, три самодельных взрывных устройства, электродетонаторы, стрелковое оружие и 5 кг пластида. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, сейчас их отправили в СИЗО.
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