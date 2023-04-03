Кто такой Владлен Татарский: 10 фактов о жизни и гибели

Военкор, блогер и журналист Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Чем был известен этот человек и почему погиб?

Не Татарский

Настоящее имя Владлена Татарского — Максим Фомин. Он родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. Псевдоним взял в честь героя книги Виктора Пелевина Generation «П» Вавилена Татарского.

Патриотическое воспитание

Как признавался сам Татарский, он получил патриотическое воспитание от своего отца-шахтера и с детства испытывал неприязнь к украинским властям. По словам Татарского, в школе он постоянно пытался сорвать уроки украинского языка, так как считал, что они не нужны.

Работал в шахте, сидел в тюрьме, совершил побег

После окончания школы в 1999 году тогда еще Фомин пошел работать в шахту, как его отец и дед. После открыл свой бизнес, занимался торговлей мебелью. В итоге бизнес прогорел, образовались долги, и чтобы расплатиться с ними, он пошел на вооруженное ограбление банка.

В 2011 году оказался в заключении в Горловке. Как потом говорил сам Татарский: «Русскую весну я встретил, находясь в местах лишения свободы». Он решил, что ему необходимо быть на фронте. После того, как колония попала под обстрел, совершил побег с группой осужденных и стал ополченцем.

Позывной «Профессор» и «рождение» Татарского

Оказавшись на свободе и вступив в ряды ополчения, он взял позывной «Профессор». До конца 2014 года воевал в ДНР, но потом был вынужден перейти в подразделения ЛНР. По одной из версий, из-за судимости он решил остаться в ЛНР и стал военкором и взял ныне всем известный псевдоним.

«Терриконы Донбасса», автобиографии и Telegram

Став военкором, Татарский завел группу «Терриконы Донбасса». Там он выкладывал видео, в которых рассказывал о ситуации на фронте. В 2019 году он перебрался в Москву и стал журналистом. В 2021 году выпустил автобиографические книги «Бег» и «Война». В 2022 году вышла третья книга цикла — «Медитации».

В феврале 2022 года вернулся в Донбасс и был зачислен в батальон «Восток». Он завел канал в Telegram. В настоящий момент на канал «Владлен Татарский» подписаны 572,6 тыс. человек. Ролики «Вечерний Владлен» и «Дневной Владлен» просматривали более миллиона человек.

Резонансное заявление

Одним из видео, привлекшим большое внимание к личности Татарского, стал ролик 2022 года. В нем Татарский, присутствовавший на подписании Указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вышел из зала со словами «Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет, как мы любим». Фраза вызвала большой резонанс, а видео стало вирусным.

Дружил с Дарьей Дугиной

Известно, что Татарский был другом журналистки, дочери философа-традиционалиста Александра Дугина Дарьи, погибшей при взрыве машины, в которой ехала, 20 августа 2022 года.

Машина Дугиной взорвалась на Можайском шоссе, когда девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово. По заявлению ФСБ, Дугина погибла в результате теракта, совершенного гражданкой Украины.

Взрывчатка в статуэтке

Татарский на данный момент — единственный погибший в результате взрыва в кафе на Университетской набережной. Травмы разной степени тяжести получили 32 человека. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще 24 человека, в том числе девочка-подросток, — в состоянии средней и легкой степени тяжести.

По сообщениям в СМИ, самодельное взрывное устройство мощностью более 200 г в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами было спрятано в статуэтке, которую подарили Татарскому.

Знал убийцу?

В СМИ распространилась информация, что статуэтку военкору подарила девушка, с которой Татарский был знаком. Очевидцы сообщали, что Татарский «узнал девушку», общался с ней и предложил сесть рядом. По подозрению в причастности к убийству объявили в розыск россиянку Дарью Трепову.

Евгений Пригожин имеет отношение к взорванному кафе

Основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил, что это заведение он передал патриотическому движению «Кибер фронт Z». По его словам, представители «Кибер фронт Z» проводили в кафе различные семинары.

Он также отметил, что в случившемся есть сходство с убийством Дарьи Дугиной, но усомнился в причастности киевского режима к взрыву.

«Я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству», — сказал Пригожин.

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